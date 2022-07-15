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Німеччина виключила пом'якшення санкцій проти Росії

Фото: Анналена Баербок, глава МЗС Німеччини (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Німеччина не буде пом'якшувати санкції щодо Росії, введені через війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.

За словами міністра, подібний крок не дозволив би забезпечити постачання російського газу в країну, але Німеччину "шантажували б подвійно".

Глава МЗС Німеччини також запевнила, що Берлін продовжить підтримувати Київ до тих пір, поки Україна цього потребує.

"І саме тому ми також збережемо ці санкції, і водночас будемо стежити за тим, щоб у нас не було розколу в суспільстві", - підкреслила Бербок.

У червні Росія значно знизила постачання газу до Німеччини через "Північний потік-1". У "Газпромі" пояснили, що причиною стали технічні неполадки, а саме проблеми з турбіною, виробником якої є компанія Siemens.

Через це в Німеччині виникла енергетична криза, а влада активувала режим тривоги. Жителів попередили про те, що ціни на газ можуть зрости.

Пізніше стало відомо, що ремонтом турбіни займається Канада, але її повернення суперечить санкціям проти РФ. Нещодавно в уряді Канади заявили, що після обговорень турбіну все ж вирішили повернути як санкційний виняток.

Після інформації про можливе повернення деталі "Газпрому" Україна закликала Канаду не порушувати раніше введені санкції.

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