Порушення дипломатичної практики: Німеччина відреагувала на публікацію листування по "Нормандії"

Міністерство закордонних справ Німеччини звинуватило МЗС Росії у порушенні дипломатичної практики. Росіяни оприлюднили конфіденційне листування між німецьким, французьким та російським міністрами по "Нормандії".

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Deutsche Welle .

"Ми прийняли до відома рішення міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова оприлюднити цю конфіденційну комунікацію. Ми вважаємо цей крок порушенням звичної дипломатичної практики", - сказав офіційний представник німецького МЗС.

За його словами, Німеччина та Франція протягом місяців інтенсивно працюють над відновленням переговорів та реалізацією конкретного порядку денного щодо мирного врегулювання на основі мінських домовленостей.

Представник німецького МЗС також закликав російську сторону від імені ФРН "повернутися за стіл переговорів і продовжити їх у форматах, які виправдали себе, та за принципами, що виправдали себе".