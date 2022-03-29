Через 2 тижні країни-гаранти запросять до перемовин, - член української делегації

Учасник української делегації Олександр Чалий заявив, що найближчі 2 тижні Україна та Росії будуть продовжувати переговори. Після до них зможуть приєднатися країни-гаранти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

"Ми оголосили найбільш принципові вимоги. Найближчі 2 тижні будемо проводити перемовини. Думаю, що через 2 тижні запросимо країни гаранти до перемовин", - заявив Чалий.

Нагадаємо, сьогодні у турецькому Стамбулі пройшов черговий очний етап переговорів України та Росії. Більш детально про результати переговорного процесу можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

Після закінчення Давид Арахамія озвучив головні умови щодо гарантій безпеки для України.

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