Німеччина готова надати фінансову допомогу населенню Венесуели

Німецький уряд готовий виділити 5 млн євро для допомоги венесуельцям

Министр по вопросам экономического развития Германии Герд Мюллер заявил, что правительство страны готово оказать финансовую помощь жителям Венесуэлы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По словам Мюллера, Германия готова немедленно выделить 5 млн евро для помощи венесуэльцам, как только "позволят условия на месте". Министр призвал президента Венесуэлы Николаса Мадуро "прекратить любые формы насилия и разрешить поставку гуманитарной помощи в страну".

Мюллер добавил, что Мадуро необходимо провести досрочные президентские выборы, иначе кризис в стране обострится и возникнет угроза гражданской войны".

Отмечается, что Министерство по вопросам экономического развития Германии выделило 7 млн евро для поддержки беженцев из Венесуэлы, которые находятся в Колумбии и Эквадоре.

Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки ввели дополнительные санкции против шестерых венесуэльских чиновников. В частности, в санкционный список попали командующий Нацгвардией Ричард Лопес Варгас и начальник полиции штата Тачира Кристиан Моралес Самбрано.

Ранее, Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини призвала президента Венесуэлы Николаса Мадуро допустить гуманитарную помощь на территорию страны.