Німеччина готова роками підтримувати Україну, в тому числі зброєю, - Бербок

Йдеться, в тому числі про постачання важкої зброї.

"Звичайно, я б хотіла, щоб війна якомога швидше закінчилося, але, на жаль, ми маємо виходити з того, що Україні і наступного літа можуть знадобитися нові важкі озброєння від її друзів", - сказала Бербок.

Вона зазначила, що Україна захищає свободу в Європі.

"І ми підтримуємо її фінансовими і військовими засобами. До тих пір, поки це необхідно. Крапка", - підкреслила глава МЗС.

Нагадаємо, раніше Die Welt повідомляло, що Німеччина вже кілька місяців ігнорує прохання України про постачання зброї.

Додамо, що глава МЗС країни Анналена Бербок, коментуючи постачання зброї, зазначала, що Берлін або допомагає, або кидає українців напризволяще.

Тим часом сам канцлер Олаф Шольц заявив, Німеччина не постачатиме Україні зброю, якою можна обстрілювати територію Росії.

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