Німеччина готова дати Україні гарантії безпеки, їх вже обговорюють в G7, - Шольц

При цьому Шольц зазначив, що ці гарантії можуть бути аналогічні положенням 5 статті Північноатлантичного договору про колективну оборону НАТО, в сенсі автоматичної військової допомоги у разі нападу на країну та підкреслив, швидше вони повинні бути адаптовані до "конкретної ситуації".

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, Україна потребує такої системи гарантій безпеки, яка зможе бути дієвою навіть в умовах, коли країна не є членом НАТО.

Додамо, як заявляли в Офісі президента, документ про гарантії безпеки для України може з'явитися вже протягом липня.

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