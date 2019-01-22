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Германия и Франция подписали договор об углублении сотрудничества

Новости » Политика    22.01.2019 - 13:00
Германия и Франция подписали договор об углублении сотрудничества
Фото: Меркель и Макрон (elysee.fr)

Стороны согласовали углубление сотрудничества почти в 15 сферах

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон подписали в Ахене договор о расширении сотрудничества на базе уже действующего Елисейского договора. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Подписи под документом также поставили министры иностранных дел двух стран. Согласно новому договору, стороны согласовали углубление сотрудничества почти в 15 сферах, при этом к реализации согласованной программы планируется приступить незамедлительно.

В документе отмечается, что для Франции и Германии настало время "вывести двусторонние отношения на новый уровень и подготовиться к вызовам, стоящим перед двумя государствами и Европой в XXI веке".

Стороны выражают твердую приверженность  "международному миропорядку, зиждущемуся на соблюдении правил и многополярности, в центре которого находится ООН".

Кроме того, в случае вооруженной агрессии ФРГ и Франция обязуются оказывать друг другу любую возможную помощь и поддержку, включая военную. Для координации действий в сфере безопасности создается Германо-французский совет обороны и безопасности, который будет регулярно проводить встречи на высшем уровне.

В рамках договора Франция и ФРГ обязуются расширять сотрудничество в сфере европейской и внутренней политики, в том числе для борьбы с терроризмом и организованной преступностью.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель подпишут новый договор о сотрудничестве и интеграции 22 января 2019 года. 

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