Німеччина і Франція звинуватили РФ в порушенні Мінська через паспорти

Чере указ про спрощення видачі російських паспортів на Донбасі інші сторони нормандського формату Німеччина і Франція звинуватили РФ в порушенні мінських угод. Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ Німеччини у Twitter.

Повідомляється, що Німеччина і Франція засуджують указ російського президента, який покликаний спростити отримання громадянства Росії для населення окупованих районів східної України.

"Ці регіони є частиною української території. Російський указ суперечить духу і цілям мінських угод. Ці дії протилежні необхідним ініціативам щодо деескалації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що майбутня роздача російських паспортів на окупованому Донбасі схожа на ситуацію з угорськими документами на Закарпатті і висловив здивування різкою реакцією країн Заходу.

Зазначимо, на сьогодні заплановано засідання Ради безпеки ООН для обговорення ситуації в ОРДЛО, пов'язаної з видачею російських паспортів.