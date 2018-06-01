Німеччина і Австрія посилять прикордонний контроль

Співробітники федеральних поліцій ФРН і Австрії почнуть потрійне патрулювання

Поєднуючи зусилля в охороні кордонів, влада Німеччини і Австрії посилюють боротьбу проти злочинності та нелегальної міграції. Про це повідомляє німецьке видання DW.

Зокрема, повідомляється, що з 1 червня співробітники федеральних поліцій ФРН і Австрії, а також баварської земельної поліції почнуть спільне - посилене патрулювання у прикордонних областях.

Як уточнюється, на альпійському прикордонному перевалі Бреннер вводиться спільне німецько-австрійське патрулювання. Замість парних патрулів на чергування будуть виходити по троє поліцейських. Строк для цих заходів обмежений трьома місяцями, після закінчення терміну будуть підведені підсумки.

Поліцейські мають намір ретельніше контролювати залізничне сполучення, особливо вантажне. Як повідомив виданню представник федеральної поліції Німеччини в Мюнхені Томаса Боровика (Thomas Borowik), "ми маємо намір на ранніх стадіях перешкодити нелегальному в'їзду на вантажних поїздах, що небезпечно, і запобігти нещасні випадки. Мігранти знову і знову піддають себе небезпеці, ставлячи на карту власне життя".

У 2017 році в регіоні, за який відповідає управління федеральної поліції в Мюнхені, з вантажних потягів були зняті близько 1000 нелегальних мігрантів.

Також повідомляється, що за даними поліції, кількість нелегальних мігрантів йде на спад. У 2017 році на австрійсько-німецькому кордоні були затримані близько 14600 людина, 7200 з них були відправлені назад.

За перші чотири місяці 2018 року було вироблено близько 3800 затримань. У 2016 році кількість затримань у регіоні становить близько 127 тисяч, повідомляється на сайті мюнхенського управління федеральної поліції.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, Єврокомісар з питань міграції та внутрішніх справ Дімітріс Аврамопулос заявив, що країни Європейського Союзу (ЄС) посилять прикордонні служби з-за зростання потоку біженців з Туреччини до Греції.