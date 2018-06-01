Германия и Австрия усилят пограничный контроль

Сотрудники федеральных полиций ФРГ и Австрии начнут тройное патрулирование

Объединяя усилия в охране границ, власти Германии и Австрии усиливают борьбу против преступности и нелегальной миграции. Об этом сообщает немецкое издание DW.

В частности, сообщается, что с 1 июня сотрудники федеральных полиций ФРГ и Австрии, а также баварской земельной полиции начнут совместное - усиленное патрулирование в пограничных областях.

Как уточняется, на альпийском пограничном перевале Бреннер вводится совместное германо-австрийское патрулирование. Вместо парных патрулей на дежурство будут выходить по трое полицейских. Срок для этих мероприятий ограничен тремя месяцами, после истечения срока будут подведены итоги.

Полицейские намерены тщательнее контролировать железнодорожное сообщение, особенно грузовое. Как сообщил изданию представитель федеральной полиции Германии в Мюнхене Томаса Боровика (Thomas Borowik), "мы намерены на ранних стадиях воспрепятствовать нелегальному въезду на грузовых поездах, что опасно, и предотвратить несчастные случаи. Мигранты вновь и вновь подвергают себя опасности, ставя на карту собственные жизни".

В 2017 году в регионе, за который отвечает управление федеральной полиции в Мюнхене, с грузовых поездов были сняты около 1000 нелегальных мигрантов.

Также сообщается, что по данным полиции, количество нелегальных мигрантов идет на убыль. В 2017 году на австрийско-немецкой границе были задержаны около 14600 человек, 7200 из них были отправлены назад.

За первые четыре месяца 2018 года было произведено около 3800 задержаний. В 2016 году количество задержаний в регионе составило около 127 тысяч, сообщается на сайте мюнхенского управления федеральной полиции.

Напомним, как сообщалось ранее, Еврокомиссар по вопросам миграции и внутренних дел Димитрис Аврамопулос заявил, что страны Европейского Союза (ЕС) усилят пограничные службы из-за роста потока беженцев из Турции в Грецию.