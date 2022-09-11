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Німеччина активно виступає за поставки Україні танків, але є нюанс

Фото: Анналена Баербок, глава МЗС Німеччини (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Німеччина виступає за поставки Україні танків радянського виробництва, а не німецького, як того просить Київ.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її пресконференцію.

Бербок зазначила, що Німеччина вже поставила Україні зенітні самохідні установки Gepard і ще передасть 10 одиниць.

"Це центральне питання - як ми будемо продовжувати це робити, ми хочемо поговорити про це з партнерами. Наше МЗС дуже активно починає говорити про те, щоб поставляти саме радянські танки", - заявила міністр.

Водночас міністр закордонних справ України зазначив, що Україна вдячна Німеччині за системи Gepard і ракетні системи залпового вогню MARS. Кулеба переконаний, що німецькі танки в результаті будуть поставлятися в Україну, однак уряду Німеччини треба час, щоб пройти еволюцію до прийняття такого рішення.

"За звичайних обставин ми були б не проти і могли б чекати, але кожен день, поки в Берліні хтось думає, радиться, консультується про те, давати танки чи не давати, коли давати ЗРК IRIS-Т, в Україні хтось гине через те, що танк не приїхав, через те, що танк не зміг вийти на позицію і підтримати наших військових", - підкреслив Кулеба.

Водночас глава МЗС України подякував Німеччині за вже надане озброєння.

Нагадаємо, Кулеба провів переговори в суботу. Зокрема, він закликав Німеччину прискорити постачання артилерійських снарядів.

Раніше стало відомо, що Німеччина незабаром передасть Україні кілька одиниць військової техніки, серед якої зенітні установки і РЛС.

Також ми писали, що, за інформацією ЗМІ, Німеччина ще на початку війни відмовила Україні в передачі бронеавтомобілів Dingo і схоже, не має наміру поставляти їх і в майбутньому.

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