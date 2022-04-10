Україна напрацювала пропозиції для шостого пакету санкцій ЄС проти Росії

У президента України Володимира Зеленського напрацювали пропозиції для шостого пакету санкцій Євросоюзу проти Росії. Що конкретно до них входить, поки невідомо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу президента.

Повідомляється, що сьогодні Зеленський провів селекторну нараду щодо забезпечення сил безпеки і оборони і готовності до виконання бойових завдань. Учасники обговорили необхідні дипломатичні зусилля для нарощування поставок озброєнь і посилення санкційного тиску на Росію.

"Також було обговорено прогнозований вплив 5-го пакету санкцій Європейського союзу щодо РФ і напрацьовано пропозиції від України для 6-го пакету", - йдеться в повідомленні.

Зміст цих пропозицій не уточнюється.