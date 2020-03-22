У Німеччині заборонять збиратися більше, ніж по двоє

У Німеччині на тлі коронавірусу заборонять збиратися більше, ніж по двоє, виключення будуть для сімей. Про це повідомляє DPA.

Таким чином у Німеччині боряться з поширенням коронавірусу.

Раніше представник ВООЗ Марк Райан заявив, що карантину недостатньо для боротьби з коронавірусом, потрібно приділити увагу суспільному здоров'ю, щоб запобігти рецидив.

Нагадаємо, через швидке поширення коронавірусу влада Німеччини ввела прикордонний контроль з новими країнами Євросоюзу.

Зазначимо, посольство України у ФРН та генеральні консульства зареєстрували вже 2,5 тис. громадян, які хочуть повернутися в Україну з Німеччини після закриття кордонів через коронавірус.

Зазначимо, станом на ранок 22 березня 2020 року в Центр громадського здоров'я надійшло 81 повідомлення про підозру на коронавірус, всього з початку року надійшло 531 повідомлення про підозру.

РБК-Україна писало, що у зв'язку з коронавірусом режим надзвичайної ситуації введений в Києві, Чернівецькій, Дніпропетровській, Харківській, Житомирській, Донецькій, Івано-Франківській та Київській областях.