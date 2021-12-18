Париж скасовує новорічні заходи на Єлисейських полях через штам "Омікрон"

Париж скасував традиційні новорічні заходи на Єлисейських полях. Як зазначила міська влада, рішення прийнято через побоювання поширення штаму коронавірусу "Омікрон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 24 .

Влада Парижа оголосила, що скасовує всі святкові заходи на Єлисейських полях 31 Грудня. "Феєрверк не відбудеться, і, на жаль, не буде ніяких ді-джеїв", - повідомили виданню в мерії.

Агентство зазначає, що рішення про введення додаткових обмежень прийнято на тлі загрози поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон".

Як заявила група французьких вчених, для зниження темпів поширення інфекції та ризиків, пов'язаних зі святкуванням Нового року, влада повинна ввести більш суворі обмеження.