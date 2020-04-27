В Німеччині зафіксували понад 155 тис. випадків коронавірусу

Наразі в Німеччині кількість лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусною інфекцією перевищило 155 тис. осіб. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, загалом в країні зареєстровано 155 193 випадки зараження коронавірусом, з яких 1018 нових заражень зафіксовано за минулу добу. Крім того за останні 24 години в Німеччині померли 140 людей і загальна кількість летальних випадків зросла до 5750.

Як зазначається, в країні більш як 114 тис. осіб одужали від коронавірусу з початку пандемії.

Нагадаємо, у столиці Німеччини Берліні поліція затримала 105 осіб, які брали участь в демонстрації проти карантину, запровадженого для запобігання поширенню коронавірусу.

Крім того, кількість випадків COVID-19 у світі наближається до 3 мільйонів. Із загальної кількості інфікованих, 836 978 пацієнтів побороли хворобу, 203 289 померли. На цей час від COVID-19 лікуються 1 млн 881 тис. 172 людини.

Також у Китайській Народній Республіці майже ліквідували коронавірус, оскільки у китайських лікарнях залишилось 1011 пацієнтів. За минулу добу було виявлено лиш два зареєстрованих випадки зараження коронавірусом, які були завезені з-за кордону.