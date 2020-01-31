У Німеччині зафіксували новий випадок зараження коронавірусом

У компанії зазначили, що один зі співробітників є німців, а другий - китайцем. Обидва вони знаходяться в лікарні та проходять лікування.

Нагадаємо, в Баварії підтвердили перший випадок захворювання новим коронавірусом у дитини. Це вже шостий випадок зараження китайським коронавірусом в Німеччині. Батько дитини контактував з інфікованим коронавірусом людиною.

Крім того, в Баварії помістили в карантин 90 осіб, які могли контактувати з інфікованою коронавірусом китаянкою.

Зазначимо, що у Швеції підтвердили перший випадок захворювання коронавірусом. Пацієнтка перебуває в окружній лікарні в Рихове в Йенчепінге.

Додамо, що 29 січня Всесвітня організація охорони здоров'я визнала спалах китайського коронавіруса нового типу надзвичайною ситуацією міжнародного значення. Також у ВООЗ наголосили, що захворювання китайським коронавірусом зафіксовані в 18 країнах за межами Китаю.