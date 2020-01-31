В Германии зафиксировали новый случай заражения коронавирусом

Это уже седьмой подтвержденный случай коронавируса в Германии
В компании отметили, что один из сотрудников является немцев, а второй - китайцем. Оба они находятся в больнице и проходят лечение.
Напомним, в Баварии подтвердили первый случай заболевания новым коронавирусом у ребенка. Это уже шестой случай заражения китайским коронавирусом в Германии. Отец ребенка контактировал с инфицированным коронавирусом человеком.
Кроме того, в Баварии поместили в карантин 90 человек, которые могли контактировать с инфицированной коронавирусом китаянкой.
Отметим, что в Швеции подтвердили первый случай заболевания коронавирусом. Пациентка находится в окружной больнице в Рыхове в Йенчепинге.
Добавим, что 29 января Всемирная организация здравоохранения признала вспышку китайского коронавируса нового типа чрезвычайной ситуацией международного значения. Также в ВОЗ отметили, что заболевания китайским коронавирусом зафиксированы в 18 странах за пределами Китая.