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У Німеччині через страйки скасували низку авіарейсів

Новини » Суспільство    20.10.2019 - 19:00
У Німеччині через страйки скасували низку авіарейсів
Ілюстративне фото (twitter.com TheLocalGermany)

Через страйки співробітників "дочок" Lufthansa скасувала низку рейсів

У Німеччині страйк бортперсонала дочірніх підприємств авіакомпанії Lufthansa призвела до скасування десятків авіарейсів у ряді німецьких аеропортів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Повідомляється, що серед страйкуючих - співробітники авіакомпаній SunExpress, Lufthansa CityLine, Eurowings і Germanwings. Порушені сотні рейсів у Франкфурті-на-Майні, Дюссельдорфі, Кельні, Штутгарті, Берліні та Гамбурзі.

Заступник голови профспілки Ufo Даніель Флор, страйк буде продовжена до півночі, 21 жовтня.

Страйк організувала профспілка працівників Ufo, який знаходиться в тривалому тарифному конфлікті з Lufthansa. Профспілка вимагає збільшення зарплати і поліпшення умов праці для співробітників авіакомпанії.

Нагадаємо, в аеропорту Франкфурта-на-Майні відзначили 54 рейсу із-за збою в роботі програмного забезпечення. Не вилетіли в термін понад 4100 пасажирів. Масштабні збої, які уповільнюють швидкість роботи диспетчерів, почалися 21 березня в аеропорту Лангена. Тоді було скорочено число рейсів з Лангена і Франкфурта.

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