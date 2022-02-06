"Хочемо мирно вирішити конфлікт". Німеччина повторила відмову постачати зброю Україні
Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт в черговий раз повторила відмову постачати зброю Україні на тлі можливого вторгнення Росії. Берлін виступає за мирний шлях вирішення конфлікту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Handelsblatt.
"У федерального уряду вже давно є чітка позиція - навіть у попередні законодавчі періоди - ми не доставляли зброю в кризові зони, щоб не допустити там подальшої ескалації", - заявила Ламбрехт.
За її словами, на сьогодні триває діалог щодо мирного врегулювання.
"В українському конфлікті у нас є партнери по переговорах, які повернулися за стіл переговорів - наприклад, в Раді Росія-НАТО і в нормандському форматі. Ось чому зараз наше завдання - знизити ескалацію. Ми хочемо вирішити цей конфлікт мирним шляхом", - додала міністр оборони Німеччини.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що посольство України направило офіційний лист уряду Німеччини, в якому просить надати оборонне озброєння. Йдеться про боєприпаси для протиповітряної та протиракетної оборони, а також для кулеметів.
Також стало відомо, що Ізраїль заборонив країнам Балтії надати Україні озброєння ізраїльського виробництва.