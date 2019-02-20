У Німеччині розкрили схему виведення грошей з Росії в Європу

У Німеччині вилучили майно на 40 млн євро у справі про російську схему відмивання грошей

В Германии правоохранители конфисковали имущество стоимостью 40 млн евро в ходе расследования дела по раскрытию схемы отмывания денег, связанной с Россией. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Associated Press.

Кроме этого, были конфискованы около 6,7 млн евро на счетах в нескольких немецких банках и 1,2 млн евро в одном банке Латвии. Схема позволила вывести более 22 млрд евро из России в Европу через молдавские и латвийские банки и создание фиктивных компаний.

"Следователи предполагают, что российская схема по отмыванию денег предполагала инвестиции доходов он незаконной деятельности в дорогостоящую недвижимость в Германии", - пишет агентство.

Напомним, в Германии работники прокуратуры, полиции, налоговой полиции и федеральной полиции проводили обыски в шести офисах Deutsche Bank во Франкфурте и других городах. Прокуратура Франкфурта объявила банку подозрение в отмывании денег. Сотрудников банка подозревают в содействии клиентам в оформлении оффшорных компаний и переводе необлагаемых налогом доходов на счета Deutsche Bank.

РБК-Украина сообщало, что Федеральная корпорация по страхованию вкладов США (FDIC) внесла американское подразделение Deutsche Bank в список банков из серьезными угрозами финансовой состоятельности.