У Німеччині третя хвиля COVID-19, - голова інституту Коха

Президент німецького Інституту Роберта Коха Лотар Вілер заявив, що у Німеччині розпочалася третя хвиля пандемії коронавірусу. Він висловив стурбованість через погіршення епідеміологічної ситуації в країні.

"Ми маємо дуже чіткі ознаки того, що третя хвиля в Німеччині вже розпочалася", - заявив Вілер.

Він також додав, що у Німеччині до осені щеплення від коронавірусу можуть зробити 80% населення, у разі якщо не буде перебоїв з постачанням препаратів. Тоді, зауважив він, можна буде скасовувати всі обмежувальні заходи. Але до цього часу необхідне суворе дотримання маскового режиму, тримання дистанції та гігієнічних правил.

Зазначимо, 10 березня в ФРН було зафіксовано 14 356 нових випадків коронавірусу, що на 2 444 випадки більше, ніж тиждень тому. Захворюваність в країні суттєво зменшилася у січні та лютому, однак останніми днями цифри знову почали зростати.