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В Германии третья волна COVID-19, - глава института Коха

Автор: Андрей Козловский

Президент немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер заявил, что в Германии началась третья волна пандемии коронавируса. Он выразил обеспокоенность из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.

Об этом сообщает Mitteldeutsche Zeitung.

"Мы имеем очень четкие признаки того, что третья волна в Германии уже началась", - заявил Вилер.

Он также добавил, что в Германии к осени прививки от коронавируса могут сделать 80% населения, в случае если не будет перебоев с поставками препаратов. Тогда, отметил он, можно будет отменять все ограничительные меры. Но до этого времени необходимо строгое соблюдение масочного режима, держание дистанции и гигиенических правил.

Отметим, 10 марта в ФРГ было зафиксировано 14 356 новых случаев коронавируса, что на 2 444 случая больше, чем неделю назад. Заболеваемость в стране существенно уменьшилась в январе и феврале, однако в последние дни цифры снова стали расти.

Напомним, в Германии выявили первые случаи новой мутации коронавируса. Эта мутация образовалась путем сочетания "британского" и "южноафриканского" штаммов.

Также РБК-Украина писало, что в столице Швеции Стокгольме началась третья волна коронавируса. За последние три недели число подтвержденных случаев COVID-19 увеличилось на 100%.

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