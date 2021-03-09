Комбінація двох штамів. У Німеччині знайшли нову мутацію коронавірусу
У Німеччині виявили перші випадки нової мутації коронавірусу. Ця мутація утворилася шляхом поєднання "британського" та "південноафриканського" штамів коронавірусу.
Нову мутацію коронавірусу виявили у зразку мандрівника з Саксонії, який прибув в аеропорт Берліна. Пізніше компанія, яка аналізувала цей зразок, заявила про виявлення цієї мутації і в інших зразках.
Як зазначає видання, про цей мутований варіант коронавірусу, якому присвоїли абревіатуру B.1.525, також заявляли у Данії, Італії, Нігерії, Канаді, Британії та США. Наразі залишається незрозумілим, наскільки є небезпечною ця нова мутація вірусу.
Нагадаємо, "британський" штам коронавірусу виявили вже в 43 країнах Європи, а "південноафриканський" штам - у 26 європейських країнах.
Як писало РБК-Україна, в Україні також виявили "британський" штам коронавірусу. Мутований коронавірус виявили у хворих на заході країни.
Крім того, у МОЗ наголошували, що нові штами коронавірусу втричі заразніші та вражають не лише легені.