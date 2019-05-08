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У Німеччині зіткнулися поїзд і вантажівка

Новини » Надзвичайні події    08.05.2019 - 10:12
У Німеччині зіткнулися поїзд і вантажівка
Фото: місце зіткнення (twitter.com ndr.de)

В результаті зіткнення постраждали 25 людей

У федеральній землі Шлезвіг-Гольштейн (Німеччина) відбулося зіткнення потягу з вантажівкою, внаслідок чого постраждали 25 людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на NDR.

У поліції повідомили, п'ятеро постраждалих отримали серйозні травми. Їх доставили в лікарні автомобілі "швидкої допомоги" і вертольоти. Залізнична лінія виявилася закрита.

 

Фото: місце зіткнення (twitter.com ndr.de)

Нагадаємо, в минулому році в Німеччині поїзд зіткнувся з вантажівкою. Тоді постраждали 17 людей.

РБК-Україна писало, що в Італії в результаті зіткнення двох пасажирських поїздів 28 березня постраждали щонайменше 50 людей. Пасажири отримали травми легкого ступеня тяжкості.

Також раніше повідомлялося, що щонайменше три людини загинули в результаті зіткнення з вантажівкою двох поїздів у штаті Нью-Йорк. Влада заявила, що щонайменше сім людей у поїздах отримали поранення.

Нагадаємо, 8 лютого 2019 в іспанській Каталонії зіткнулися два пасажирських потяги, одна людина загинула, 58 отримали поранення.

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