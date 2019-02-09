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В Іспанії зіткнулися два потяги, є загиблий, десятки постраждалих

Новини » Надзвичайні події    09.02.2019 - 05:57
В Іспанії зіткнулися два потяги, є загиблий, десятки постраждалих
Фото: на місці аварії в Каталонії (ccma)

Шість пасажирів перебувають у важкому стані

В Іспанії в Каталонії зіткнулися два пасажирські потяги, одна людина загинула, 58 отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу цивільного захисту Іспанії.

Зіткнення сталося увечері в п'ятницю, 8 лютого, між Сан-Вісенте-де-Кастельєт і Манресою.

Після зіткнення один із поїздів зійшов із рейок, рух поїздів на ділянці зупинено.

Повідомляється, що в результаті катастрофи загинув 26-річний машиніст поїзда, шість пасажирів перебувають у важкому стані, 15 осіб отримали поранення середнього ступеня тяжкості, у 37 легкі травми.

Усіх постраждалих доправили до лікарні.

На місці катастрофи працюють рятувальники, лікарі та поліція, причини аварії поки невідомі.

 

Фото: на місці аварії у Каталонії

Нагадаємо, 5 лютого в Канаді в провінції Британська Колумбія зійшов з рейок товарний поїзд, в результаті чого загинули три людини - інженер, провідник і провідник-стажист.

 

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