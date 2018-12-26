У Німеччині зіткнулися кінні вози з дітьми, є постраждалиі

Фото: місце події (brk.de)

В результаті зіткнення кінних возів постраждали 20 осіб

На півдні Баварії (Німеччина) зіткнулися кінні вози з дітьми, в результаті чого постраждали 20 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Повідомляється, що інцидент стався в комуні Пфронтен під час різдвяної прогулянки. Зокрема, два кінних екіпажи зіткнулися після того, як один з них зупинився перед залізничним переїздом, а другий продовжив рух.

В результаті інциденту постраждали 20 осіб, одного потерпілого доставили в лікарню на вертольоті, Також повідомляється, що водій одного з возів отримав серйозні поранення. Інші потерпілі - діти, у них діагностовано менш серйозні або легкі травми.

Фото: місце події (brk.de)

Нагадаємо, минулого тижня в Сербії поїзд на переїзді протаранив шкільний автобус, в результаті інциденту загинули не менше п'яти осіб. Поїзд фактично розрізав автобус навпіл, ніхто з пасажирів поїзда не постраждав, хоча після зіткнення він зійшов з рейок.

До цього в німецькому місті Реклінгхаузен автомобіль в'їхав в автобусну зупинку, в результаті чого постраждали 10 людей.