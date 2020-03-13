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У Німеччини узгодили план боротьби з коронавірусом

Новини » Політика     13.03.2020 - 10:59
У Німеччини узгодили план боротьби з коронавірусом
Фото: Ангела Меркель (bundeskanzlerin.de)

У Німеччини школи закривають на карантин та скасовують масові заходи

Канцлер Німеччини Ангела Меркель разом з прем'єрами земельних урядів узгодила план боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначається, що першочергово узгоджений план стосується підготовки лікарень до надходження великої кількості важкохворих. Медзаклади також повинні відмовитися від проведення планових операцій та процедур. Проблеми медзакладів компенсуватимуть державні страхові компанії.

У регіонах країни планується відкласти початок навчального семестру в університетах та закрити на карантин дитячі садки та школи. Однак дане рішення повинні самостійно ухвалити місцеві уряди. Зокрема, федеральна земля Саар стала першою, де було скасовано навчання.

Крім того, у німецьких федеральних землях було скасовано всі масові заходи з понад тисячею учасників та "необов'язкові" заходи з меншою кількістю учасників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Чернівецькій області посилили заходи карантину через загрозу поширення коронавірусу. Чернівецька ОДА ухвалила рішення про закриття спортивних комплексів, басейнів, лазень та інших подібних заходів.

Також РБК-Україна писало, що уряд Естонії оголосив надзвичайний стан до 1 травня через небезпеку поширення коронавірусу. Всі публічні збори в країні було заборонено, а роботу навчальних закладів тимчасово припинено.

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