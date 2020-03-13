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Естонія ввела надзвичайний стан через коронавірус

Новини » Суспільство     13.03.2020 - 09:37
Естонія ввела надзвичайний стан через коронавірус
Ілюстративне фото (flickr com Chad Davis)

Всі публічні збори в країні було заборонено

Влада Естонії оголосила про введення надзвичайного стану до 1 травня у зв'язку зі спалахом коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Так, з понеділка, 16 березня, в Естонії буде зупинено навчальний процес у школах, гімназіях, професійних навчальних закладах, вишах та університетах. Влада рекомендує перейти на віддалене або домашнє навчання.

На пунктах перетину кордону в аеропортах та на суходолі буде введено санітарний контроль для виявлення людей з симптомами, подібними до симптомів коронавірусу. Всі особи, які матимуть намір потрапити в країну, будуть змушені заповнити анкету, що дозволить встановити маршрут їх поїздки.

Крім того, було заборонено всі публічні збори, скасовано спортивні змагання, а музеї та кінотеатри було закрито. У закладах соціальної опіки, лікарнях та в'язницях діятиме заборона на відвідування.

Нагадаємо, 11 березня, уряд ввів карантин в Україні через поширення коронавірусу у світі. Зокрема, з 12 березня по 3 квітня в усіх областях заборонені масові зібрання понад 200 осіб, будуть закриті навчальні заклади, а також закрито авіасполучення з деякими країнами.

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