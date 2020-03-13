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Румунія ввела обмеження на кордоні через коронавірус

Новини » Суспільство     13.03.2020 - 09:55
Румунія ввела обмеження на кордоні через коронавірус
Ілюстративне фото (facebook.com/SFSofUkraine)

Осіб, що перетинають кордон, відправлятимуть на 7 днів в карантин

Румунія ввела додаткові режимні заходи на кордоні у зв'язку з поширенням коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України.

Зазначається, що Румунія умовно розділила території країн Європи на зони ризику. Під час в'їзду до країни з зони ризику, осіб будуть направляти представникам Міністерства охорони здоров'я Румунії для перевірки в карантині протягом 7 днів.

Зазначається, що у разі відмови, осіб не пропускатимуть на територію Румунії та повертатимуть зворотно. Україна наразі не входить до зон ризику.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Словаччина обмежила пропуск на свою територію через загрозу поширення коронавірусу. Починаючи з 13 березня у Словаччину пропускатимуть лише громадян країни та осіб, які мають посвідку на проживання. Українські пункти пропуску на кордоні зі Словаччиною працюють у штатному режимі.

Як писало РБК-Україна, 12 березня у Словаччині оголосили надзвичайний стан через небезпеку поширення коронавірусу. Згідно з положенням, уряд і державні органи можуть формувати постачання медичних товарів конкретних компаній.

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