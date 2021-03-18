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Байден відмовився коментувати можливість розмови з Путіним

Новость на русском → Вашингтон, Четвер 18 березня 2021 22:31
Байден відмовився коментувати можливість розмови з Путіним Фото: Джо Байден (Pool/Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Президент США Джо Байден відмовився відповісти на питання, чи планує він проводити нову розмову з російським лідером Володимиром Путіним. Нову розмову запропонував президент Росії.

Про це йшлося на сьогоднішньому брифінгу Байдена в Білому домі.

Після закінчення свого виступу, присвяченого ситуації з вакцинацією від коронавірусу в США, американський президент проігнорував питання преси. Одним з перших було питання, чи згоден він на запропоновану Путіним розмову.

Байден не відповів на жодне з питань журналістів та просто вийшов з зали, де проходив його брифінг.

President Biden Delivers Remarks on the State of Vaccinations

Tune in as President Biden delivers remarks on the state of vaccinations.

Posted by The White House on Thursday, March 18, 2021

Нещодавно президент США назвав Путіна вбивцею та пообіцяв, що Росія відповість за втручання в американські вибори. Путін запропонував Байдену "продовжити дискусію" у п'ятницю або понеділок, 19 чи 22 березня. Однак російський президент хоче, щоб розмова з Байденом проходила в прямому ефірі.

У російському МЗС вже заявили про підготовку до нової розмови Путіна з Байденом, однак у Білому домі не підтверджують таких планів. Зокрема, прес-секретар Білого дому заявила, що завтра Байден буде зайнятий.

Додамо, Путін відреагував на те, що Байден назвав його вбивцею словами "хто обзивається, сам так називається".

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