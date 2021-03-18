ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Росія на тлі загострення у відносинах з США готує розмову Путіна з Байденом

Новость на русском → Москва, Четвер 18 березня 2021 19:47
Росія на тлі загострення у відносинах з США готує розмову Путіна з Байденом Фото: Джо Байден і Володимир Путін (facebook.com intercourier com ua)
Автор: Дмитро Левицький

Міністерство закордонних справ Росії почало підготовку нової телефонної розмови між Володимиром Путіним та президентом США Джо Байденом. Водночас у Вашингтоні не планують жодних нових розмов між президентами.

Про це повідомили російське агентство "ТАСС" та прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

В російському МЗС розповіли, що вже приступили до опрацювання організації нової розмови між президентами.

"Вже почали", - відповіли в міністерстві на запит російського ЗМІ.

Розмову почали готувати після того, як президент США назвав Путіна вбивцею, а Вашингтон ввів нові санкції проти Росії за отруєння опозиціонера Олексія Навального.

На сьогоднішньому брифінгу в Білому домі Псакі розповіла, що Байден не шкодує про свої слова щодо Путіна, наголосивши, що президент США "не буде стримуватися ні в словах, ні в діях".

Псакі також прокоментувала можливість нової розмови між Путіном та Байденом. Вона зазначила, що завтра американський президент буде зайнятим.

Нагадаємо, Путін відреагував на те, що Байден назвав його вбивцею словами "хто обзивається, сам так називається".

Крім того, Путін запропонував Байдену "продовжити дискусію", але в прямому ефірі. На думку президента РФ, такий формат розмови буде цікавим народам обох країн.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Путін Російська Федерація Сполучені Штати Америки Джозеф Байден
NEWS
Зеленський завтра збирає РНБО
Зеленський завтра збирає РНБО
DAILY
Пособники агресора. Як в Україні хочуть карати за колабораціонізм
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Пособники агресора. Як в Україні хочуть карати за колабораціонізм