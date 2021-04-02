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У Німеччині не рекомендують людям до 60 років отримувати другу дозу вакцини AstraZeneca

Автор: Артур Родивилов

Німецькі експерти заявляють, що люди молодше 60 років не повинні отримувати другу дозу вакцини AstraZeneca. Раніше в Німеччині розкритикували вакцину.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на німецьку комісію з вакцин STIKO.

Деталі: До вакцин РНК (мРНК) відносяться щеплення, зроблені компаніями Pfizer-BioNTech і Moderna.

"Поки відповідні дані не будуть доступні, STIKO рекомендує людям до 60 років замість другої дози AstraZeneca вводити дозу мРНК-вакцини через 12 тижнів після першого щеплення".

У рекомендації STIKO зазначила, що немає наукових доказів безпеки змішаної серії вакцин.

Німеччина з 31 березня на національному рівні призупинила використання вакцини від коронавіруса Oxford / AstraZeneca для людей у віці до 60 років.
Читайте детальніше: Паніка навколо AstraZene.

Нагадаємо, раніше в Німеччині прийняли рішення використовувати вакцину від коронавіруса компанії AstraZeneca тільки для громадян старше 60 років.

Крім того, німецький регулятор вакцин заявив 30 березня, що зафіксував 31 випадок утворення тромбів в мозку після вакцинації препаратом AstraZeneca. У дев'яти випадках люди померли.

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