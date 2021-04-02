В Германии не рекомендуют людям до 60 лет получать вторую дозу вакцины AstraZeneca

Немецкие эксперты заявляют, что люди моложе 60 лет не должны получать вторую дозу вакцины AstraZeneca. Ранее в Германии раскритиковали вакцину.
К вакцинам РНК (мРНК) относятся прививки, сделанные компаниями Pfizer-BioNTech и Moderna.
"Пока соответствующие данные не будут доступны, STIKO рекомендует людям до 60 лет вместо второй дозы AstraZeneca вводить дозу мРНК-вакцины через 12 недель после первой прививки", - говорится в сообщении.
В рекомендации STIKO отметила, что нет научных доказательств безопасности смешанной серии вакцин.
Напомним, ранее в Германии приняли решение использовать вакцину от коронавируса компании AstraZeneca только для граждан старше 60 лет.
Кроме того, немецкий регулятор вакцин заявил 30 марта, что зафиксировал 31 случай образования тромбов в мозге после вакцинации препаратом AstraZeneca. В девяти случаях люди умерли.