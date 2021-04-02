В Германии не рекомендуют людям до 60 лет получать вторую дозу вакцины AstraZeneca

Немецкие эксперты заявляют, что люди моложе 60 лет не должны получать вторую дозу вакцины AstraZeneca. Ранее в Германии раскритиковали вакцину.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на немецкую комиссию по вакцинам STIKO .

К вакцинам РНК (мРНК) относятся прививки, сделанные компаниями Pfizer-BioNTech и Moderna.

"Пока соответствующие данные не будут доступны, STIKO рекомендует людям до 60 лет вместо второй дозы AstraZeneca вводить дозу мРНК-вакцины через 12 недель после первой прививки", - говорится в сообщении.

В рекомендации STIKO отметила, что нет научных доказательств безопасности смешанной серии вакцин.