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У Німеччині дозволять робити щеплення вакциною AstraZeneca лише громадян старше 60 років

Автор: Андрій Козловський

Міністри охорони здоров'я федеральних земель Німеччини розпорядилася дозволити використання вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca тільки для громадян старше 60 років. Це розпорядження набирає чинності 31 березня.

Про це повідомляє DPA.

Як повідомляється, таке рішення прийнято після нових випадків тромбозу серед жителів ФРН, які отримали цей препарат, у віковій групі до 60 років.

Відзначимо, в березні кілька країн ЄС, у тому числі Німеччина, призупинили використання вакцини компанії AstraZeneca, але через кілька днів Європейське агентство лікарських засобів дійшло до висновку, що переваги від її використання переважують можливі ризики. Препарат є безпечним і ефективним, запевнили там.

Нагадаємо, німецький регулятор вакцин заявив 30 березня, що зафіксував 31 випадок згустків крові в мозку після вакцинації препаратом AstraZeneca. У дев'яти випадках люди померли.

Також РБК-Україна писало, що 30 березня стало відомо, що англо-шведська компанія AstraZeneca перейменувала свою вакцину від коронавірусу. Тепер вона буде мати назву Vaxzevria замість "Вакцина COVID-19 AstraZeneca".

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