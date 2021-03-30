В Германии разрешат прививать вакциной AstraZeneca лишь граждан старше 60 лет

Министры здравоохранения федеральных земель Германии распорядились разрешить использование вакцины от коронавируса компании AstraZeneca только для граждан старше 60 лет. Это распоряжение вступает в силу 31 марта.
Об этом сообщает DPA.
Как сообщается, такое решение принято после новых случаев тромбоза среди жителей ФРГ, получивших этот препарат, в возрастной группе до 60 лет.
Отметим, в марте несколько стран ЕС, в том числе Германия, приостановили использование вакцины компании AstraZeneca, но спустя несколько дней Европейское агентство лекарственных средств пришло к выводу, что преимущества от ее использования перевешивают возможные риски. Препарат является безопасным и эффективным, заверили там.
Напомним, немецкий регулятор вакцин заявил 30 марта, что зафиксировал 31 случай сгустков крови в мозге после вакцинации препаратом AstraZeneca. В девяти случаях люди умерли.
Также РБК-Украина писало, что 30 марта стало известно, что англо-шведская компания AstraZeneca переименовала свою вакцину от коронавируса. Теперь она будет иметь название Vaxzevria вместо "Вакцина COVID-19 AstraZeneca".