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В Германии разрешат прививать вакциной AstraZeneca лишь граждан старше 60 лет

Автор: Андрей Козловский

Министры здравоохранения федеральных земель Германии распорядились разрешить использование вакцины от коронавируса компании AstraZeneca только для граждан старше 60 лет. Это распоряжение вступает в силу 31 марта.

Об этом сообщает DPA.

Как сообщается, такое решение принято после новых случаев тромбоза среди жителей ФРГ, получивших этот препарат, в возрастной группе до 60 лет.

Отметим, в марте несколько стран ЕС, в том числе Германия, приостановили использование вакцины компании AstraZeneca, но спустя несколько дней Европейское агентство лекарственных средств пришло к выводу, что преимущества от ее использования перевешивают возможные риски. Препарат является безопасным и эффективным, заверили там.

Напомним, немецкий регулятор вакцин заявил 30 марта, что зафиксировал 31 случай сгустков крови в мозге после вакцинации препаратом AstraZeneca. В девяти случаях люди умерли.

Также РБК-Украина писало, что 30 марта стало известно, что англо-шведская компания AstraZeneca переименовала свою вакцину от коронавируса. Теперь она будет иметь название Vaxzevria вместо "Вакцина COVID-19 AstraZeneca".

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