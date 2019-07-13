В Німеччині розкрили деталі зустрічі в нормандському форматі

У п'ятницю, 12 липня, у французькій столиці Парижі відбулася зустріч зовнішньополітичних радників України, Німеччини, Франції та Росії для відновлення переговорів у нормандському форматі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За словами німецьких представників, переговори базувалися довкола "останніх позитивних зрушень на Донбасі". Також продумувалися подальші кроки для втілення мінських угод, в першу чергу - припинення вогню.

Зазначимо, що Україну на переговорах повинен був представляти глава української місії при НАТО Вадим Пристайко, а російську сторону - Владислав Сурков.

Останнього разу лідери Франції, Німеччини, України та Росії проводили зустріч у нормандському форматі в 2016 році в Берліні.

Нагадаємо, під час робочої поїздки до Німеччини український президент Володимир Зеленський заявив, що переговори в нормандському форматі по врегулюванню ситуації на Донбасі заплановані на липень. Тоді ж канцлер Німеччини Ангела Меркель анонсувала зустріч радників країн 12 липня.

Пізніш під в рамках саміту G20 в японській Осаці німецький канцлер Ангела Меркель та російський президент Володимир Путін домовилися щодо продовження роботи у нормандському форматі з вирішення ситуації на Донбасі.

Крім того, президент Франції Еммануель Макрон у розмові з російським президентом Путіним на полях саміту G20 в Японії запропонував провести в липні зустріч в нормандському форматі.