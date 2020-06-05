ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Німеччині розкритикували нові санкції США проти "Північного потоку-2"

Новини » Політика     05.06.2020 - 15:23
У Німеччині розкритикували нові санкції США проти "Північного потоку-2"
Фото: Бернд Вестфаль (bernd.westphal.de)

Вестфаль вважає, що у США наразі достатньо своїх внутрішньополітичних завдань

У німецькій урядовій коаліції розкритикували намір Сполучених Штатів вести нові санкції проти "Північного потоку-2". Там заявили, що енергетична політика вирішується в Берліні чи Брюсселі, а не у Вашингтоні.

Про це повідомляє Handelsblatt.

За словами представника Соціал-демократичної партії з економічної політики Бернда Вестфаля, Німеччина здатна самостійно регулювати поставки природного газу.

"У нас є суверенітет, щоб самостійно регулювати наші поставки природного газу. Енергетична політика вирішується в Берліні чи Брюсселі, а не у Вашингтоні" - сказав Вестфаль.

Також він додав, що в Сполучених Штатах наразі достатньо своїх внутрішньополітичних завдань.

"Не справа американських політиків втручатися в рішення енергетичної політики. Нині в США достатньо внутрішньополітичних завдань, які терміново потребують регулювання", - повідомив депутат.

Зазначимо, у Конгресі США представили двопартійний законопроєкт проти будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". Згідно якому санкції Сполучених Штатів застосовуються як до суден, які здійснюють усі роботи з прокладки труб, так і до тих, хто сприяє наданню цих суден, а також надає страхові послуги, портове обладнання чи послуги з їх швартування.

Однак для набуття чинності законопроєкт повинен бути ухвалений обома палатами Конгресу США і підписаний президентом.

Нагадаємо, національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" прокоментувала внесений до Сенату Сполучених Штатів законопроєкт, яким пропонується розширити санкції проти російського газопроводу "Північний потік 2".

Також раніше повідомлялось, що 4 червня в Сенат Сполучених Штатів внесли законопроект про розширення санкцій проти російського газопроводу "Північного потоку - 2".

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України Сполучені Штати АмерикиГерманияСеверный поток-2
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся