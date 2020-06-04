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У Сенат США внесли законопроект про розширення санкцій проти "Північного потоку-2"

Новини » Політика     04.06.2020 - 20:55
У Сенат США внесли законопроект про розширення санкцій проти "Північного потоку-2"
Фото: Сенат США (flickr.com/photos/faceme)

Документ повинен "уточнити і розширити" існуючі санкції проти російського газопроводу

В Сенат Сполучених Штатів внесли законопроект про розширення санкцій проти російського газопроводу "Північного потоку - 2". Документ посилює санкції законопроекту "Про енергетичну безпеку Європи", який блокує завершення будівництва газопроводу.

Про це повідомив один з його співавторів сенатор-республіканець Джон Баррассо.

За його словами, документ повинен "уточнити і розширити" існуючі санкції.

"Президент Росії Володимир Путін продовжує намагатися обійти ці санкції, і тому цей новий законопроект раз і назавжди прояснить, що ті, хто яким-небудь чином залучений в будівництво трубопроводу, зіткнуться з серйозними і негайними американськими санкціями", - зазначив Барроссо.

Законопроект підтримали п'ять членів палати від обох партій, включаючи сенатора від Техасу Теда Круза.

Нагадаємо, що нові санкції проти "Північного потоку-2" планують ввести вже цього тижня.

Крім того, в Російській Федерації заявляли про намір добудувати газопровід "Північний потік-2", попри санкції США.

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Автор: Лера Полищук

Теги Новини України Сенат СШАСеверный поток-2Санкції
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