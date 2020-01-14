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У Німеччині проходять рейди у чеченських ісламістів через підготовку терактів

Новини » Надзвичайні події     14.01.2020 - 16:21
У Німеччині проходять рейди у чеченських ісламістів через підготовку терактів
Ілюстративне фото (bundespolizei.de)

За даними слідства, ісламісти готували теракти в Берліні

Німецька поліція за підтримки правоохоронних органів інших країн проводить антитерористичні рейди у чеченських ісламістів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Берліна.

Повідомляється, що рейди проходять в Берліні, Людвигсфельді, Хагені і Арнштадті. Обшуки проводяться у ісламістів чеченського походження, які розглядали шість локацій в Берліні як можливі місця теракту.

Також повідомляється, що про підготовку теракту поліція дізналася після вивчення телефону одного з підозрюваних. За даними слідства, кілька чоловіків у віці від 23 до 28 років підозрюються в підготовці тяжкого злочину. Відомо, що у підозрюваних вилучили зброю та інформаційні носії.

Нагадаємо, раніше в листопаді 2019 поліція Німеччини затримала трьох мешканців німецького міста Оффенбах за підозрою в плануванні терористичного акту релігійного характеру. Повідомлялося, що підозрювані у віці від 21 до 24 років планували теракт у Франкфурті з використанням вибухівки та вогнепальної зброї.

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