В Германии проходят рейды у чеченских исламистов из-за подготовки терактов

Иллюстративное фото (bundespolizei.de)

По данным следствия, исламисты готовили теракты в Берлине

Немецкая полиция при поддержке правоохранительных органов других стран проводит антитеррористические рейды у чеченских исламистов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Берлина.

Сообщается, что рейды проходят в Берлине, Людвигсфельде, Хагене и Арнштадте. Обыски проводятся у исламистов чеченского происхождения, которые рассматривали шесть локаций в Берлине как возможные места теракта.

Также сообщается, что о подготовке теракта полиция узнала после изучения телефона одного из подозреваемых. По данным следствия, несколько человек в возрасте от 23 до 28 лет подозреваются в подготовке тяжкого преступления. Известно, что у подозреваемых изъяли оружие и информационные носители.

Напомним, ранее в ноябре 2019 полиция Германии задержала троих жителей немецкого города Оффенбах по подозрению в планировании террористического акта религиозного характера. Сообщалось, что подозреваемые в возрасте от 21 до 24 лет планировали теракт во Франкфурте с использованием взрывчатки и огнестрельного оружия.