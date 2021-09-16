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Ціни на газ в Європі впали на 10% після рекордного зростання

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Україна, Четвер 16 вересня 2021 16:55
Ціни на газ в Європі впали на 10% після рекордного зростання Фото: газ подешевшав на 10% (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціна газу на хабі TTF в Нідерландах 16 вересня впала на 10% до 780 доларів за тисячу кубометрів. Вартість жовтневого ф'ючерсу на біржі ICE Futures знижується після того, як напередодні вона піднялася до рекордних 960 доларів за тисячу кубометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані лондонській біржі ICE.

Ціна нафти марки Brent знаходиться вище 75 доларів за барель. Нафта знаходить підтримку в різкому зростанні європейських цін на електроенергію, які різко зросли через такі фактори, як низькі запаси газу і більш низькі, ніж зазвичай, поставки газу з території Росії.

Нагадаємо, вартість імпортного природний газ в Україні в серпні досягла 427,9 доларів за 1 тис.кубометрів. Таким чином, у порівнянні з липнем ціна зросла на 19,7%, у порівнянні з груднем минулого року на 111,3%.

Базовий сценарій економічного і соціального розвитку України передбачає середньорічну ціну імпортного газу у 2022 році на рівні 220 доларів за тисячу кубометрів. Це значно нижче, ніж поточні ціни.

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