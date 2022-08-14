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У Німеччині попередили про загрозу атак на енергетичну інфраструктуру

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Берлін, Неділя 14 серпня 2022 23:55
У Німеччині попередили про загрозу атак на енергетичну інфраструктуру Фото: у Німеччині попередили про загрозу атак на енергетичну інфраструктуру (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

На тлі триваючого конфлікту навколо постачання до Європи російських енергоносіїв і зростаючих побоювань у зв'язку з майбутнім опалювальним сезоном в Німеччині не виключають атаки на об'єкти енергетичного сектора.

Як це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild, про це заявила міністр внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер.

У Берліні допускають ймовірність "цілеспрямованих атак на енергетичний сектор або спроб екстремістів використовувати у своїх цілях легітимний протест, як це було під час коронавірусної кризи".

"Ми повинні бути готові до можливих нападів на газові термінали та іншу критичну інфраструктуру", - попередила міністр.

При цьому масових протестів і заворушень вона не очікує, наголошується далі.

Водночас Фезер попередила, що у сфері внутрішньої безпеки не очікується скорочень бюджету. Навпаки, у федеральній поліції в поточному році створено 1000 нових робочих місць, додала вона.

Глава МВС Німеччини також вказала, що загроза з боку РФ, яка веде повномасштабну війну проти України, призвела і до змін у німецькій політиці внутрішньої безпеки.

"Ми повинні захистити себе від масштабних кампаній з дезінформації та кібератак з боку Росії", - підкреслила вона.

Фезер відзначила успішну роботу німецьких сил безпеки в даній сфері: з початку війни в Україні не було жодної вдалої великої кібератаки Росії на німецькі системи.

Нагадаємо, в Німеччині виникла енергетична криза через те, що російський "Газпром" значно зменшив постачання газу.

Проте, в Берліні навіть на тлі кризи виключили можливість запуску трубопроводу "Північний потік-2".

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