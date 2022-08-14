В Германии предупредили об угрозе атак на энергетическую инфраструктуру

На фоне продолжающегося конфликта вокруг поставок в Европу российских энергоносителей и растущих опасений в связи с предстоящим отопительным сезоном в Германии не исключают атаки на объекты энергетического сектора.

Как этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild , об этом заявила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер.

В Берлине допускают вероятность "целенаправленных атак на энергетический сектор либо попыток экстремистов использовать в своих целях легитимный протест, как это было во время коронавирусного кризиса".

"Мы должны быть готовы к возможным нападениям на газовые терминалы и другую критическую инфраструктуру", - предупредила министр.

При этом массовых протестов и беспорядков она не ожидает, отмечается далее.

Одновременно Фезер предупредила, что в сфере внутренней безопасности не ожидается сокращений бюджета. Напротив, в федеральной полиции в текущем году созданы 1000 новых рабочих мест, добавила она.

Глава МВД Германии также указала, что угроза со стороны РФ, ведущей полномасштабную войну против Украины, привела и к изменениям в немецкой политике внутренней безопасности.

"Мы должны защитить себя от масштабных кампаний по дезинформации и кибератак со стороны России", - подчеркнула она.

Фезер отметила успешную работу немецких сил безопасности в данной сфере: с начала войны в Украине не было ни одной удавшейся крупной кибератаки России на немецкие системы.

Напомним, в Германии возник энергетический кризис из-за того, что российский "Газпром" значительно уменьшил поставки газа.

Тем не менее в Берлине даже на фоне кризиса исключили возможность запуска трубопровода "Северный поток-2".

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