У Німеччині застерегли від використання "Північного потоку-2" проти України
Для Німеччини важливо, щоб газопровід "Північний потік - 2" не використовувався як політичний інструмент проти України. У ФРН називають трубопровід економічним проектом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву кандидата в канцлери країни від Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Арміна Лашета.
Він пояснив, що Німеччина в майбутньому потребуватиме все більших обсягів газу, і у зв'язку з цим Берліну не особливо важливо, чи буде він надходити по "Північному потоку" або через транзит.
"Все вирішено, це економічний проект, а геополітичний аспект повинен бути врахований. З точки зору політики, все одно, чи надходить російський газ по землі або по морю", - сказав політик.
Напередодні міністр закордонних справ Німеччини Хайко Мас заявив про проведення "великої підготовки" до переговорів з США з будівництва газопроводу"Північний потік-2". Він вважає, що у цих переговорів "хороші перспективи".
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський після зустрічі з Меркель 12 липня заявив, що Україна і Німеччина має різні погляди щодо будівництва російського газопроводу"Північний потік-2".