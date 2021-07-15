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У Німеччині застерегли від використання "Північного потоку-2" проти України

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Німеччина, Четвер 15 липня 2021 02:21
У Німеччині застерегли від використання "Північного потоку-2" проти України Фото: у ФРН називають трубопровід економічним проектом (nord-stream2)
Автор: Даша Харченко

Для Німеччини важливо, щоб газопровід "Північний потік - 2" не використовувався як політичний інструмент проти України. У ФРН називають трубопровід економічним проектом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву кандидата в канцлери країни від Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Арміна Лашета.

Він пояснив, що Німеччина в майбутньому потребуватиме все більших обсягів газу, і у зв'язку з цим Берліну не особливо важливо, чи буде він надходити по "Північному потоку" або через транзит.

"Все вирішено, це економічний проект, а геополітичний аспект повинен бути врахований. З точки зору політики, все одно, чи надходить російський газ по землі або по морю", - сказав політик.


Напередодні міністр закордонних справ Німеччини Хайко Мас заявив про проведення "великої підготовки" до переговорів з США з будівництва газопроводу"Північний потік-2". Він вважає, що у цих переговорів "хороші перспективи".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський після зустрічі з Меркель 12 липня заявив, що Україна і Німеччина має різні погляди щодо будівництва російського газопроводу"Північний потік-2".

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Північний потік-2 Германия
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