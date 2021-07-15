У Німеччині застерегли від використання "Північного потоку-2" проти України

Для Німеччини важливо, щоб газопровід "Північний потік - 2" не використовувався як політичний інструмент проти України. У ФРН називають трубопровід економічним проектом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву кандидата в канцлери країни від Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Арміна Лашета.

Він пояснив, що Німеччина в майбутньому потребуватиме все більших обсягів газу, і у зв'язку з цим Берліну не особливо важливо, чи буде він надходити по "Північному потоку" або через транзит.

"Все вирішено, це економічний проект, а геополітичний аспект повинен бути врахований. З точки зору політики, все одно, чи надходить російський газ по землі або по морю", - сказав політик.



