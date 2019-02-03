У Німеччині запропонували план для порятунку ракетного договору

Німецькі депутати пропонують РФ перенести ракети на схід, а США надати доступ російським інспекторам до баз в Європі

Немецкие депутаты от Христианско-демократического союза (ХДС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) предложили путь для возобновления участия России и США в ракетном договоре. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщается, депутаты предлагают России отвести свои спорные крылатые ракеты 9М729 на восток на такое расстояние, чтобы при запуске они не смогли достичь Европы.

Также, депутаты Бундестага предложили Соединенным Штатам предоставить доступ российским инспекторам до системы запуска ракет в Европе, которые находятся на территории Румынии.

По словам бывшего офицера генштаба Бундесвера Родериха Кизеветтера, такие действия США и РФ могли бы способствовать возникновению основы доверия для проведения новых переговоров по разоружению.

Напомним, ранее сообщалось, что заявление о намерении Соединенных Штатов Америки выйти с ракетного договора было опубликовано на сайте Государственного департамента США.

Напомним, 1 февраля 2019 года США объявили об прекращение участия в Договоре о ракетах средней и малой дальности из-за российской крылатой ракеты 9М729, запуск которой осуществляется с помощью пусковых установок "Искандер-М". Решение о выходе из Договора вступило в силу 2 февраля. Россия ответила на этот шаг зеркальными мерами.