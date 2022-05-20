У Німеччині підтвердили перший випадок зараження віспою мавп

У пацієнта спостерігалися характерні зміни шкіри.

Видання не наводить подробиць, в якому регіоні був виявлений випадок зараження.

Через кілька випадків захворювання мавпячою віспою в інших європейських країнах інститут Роберта Коха (RKI) закликав до пильності, особливо тих, хто повертається із Західної Африки.

З початку травня в декількох країнах Європи і Північної Америки були зареєстровані десятки передбачуваних і підтверджених випадків захворювання мавпячою віспою. Після перших випадків захворювання у Великобританії, Іспанія, Португалія, Італія, Швеція і Франція, а також США і Канада також повідомили про підтверджені випадки і підозри на захворювання.

Симптоми віспи мавп у людей включають лихоманку, головний біль, біль у м'язах і висип, яка часто починається на обличчі, а потім поширюється на інші частини тіла. Більшість людей оговтуються від хвороби протягом декількох тижнів; летальний результат спостерігається рідко.

Захворювання, поширене в основному в Центральній і Західній Африці, передається при тісному контакті з інфікованими гризунами. Передача інфекції від людини до людини рідкісна і можлива тільки при тісному контакті, але може статися при контакті з рідинами тіла або струпами інфікованих людей, можливо також при статевих контактах.