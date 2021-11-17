У США виявили випадок зараження віспою мавп: інфекцію завезли з Нігерії

У штаті Мериленд (США) виявили випадок зараження віспою мавпи. Інфекцію виявили у американця, який повернувся в країну з Нігерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр з контролю і профілактики захворювань ( CDC ).

Як зазначили в CDC, вчені центру співпрацюють з Міністерством охорони здоров'я штату, щоб розслідувати випадок зараження віспою мавпи. Відзначається, що у американського мандрівника підтвердилося захворювання інфекцією, яку він міг підхопити в Нігерії.

У центрі уточнили, що у хворого підтвердилося зараження штамом віспи мавп, який циркулює в Нігерії з 2017 року. На цю мить він знаходиться в ізоляції медустанови в Мериленді.

CDC веде пошук пасажирів, що летіли з хворим віспою мавпи, а також інших осіб, які могли з ним контактувати. Центр просить медиків у США проявляти пильність щодо мандрівників, які повертаються з Нігерії.

Віспа мавп - рідкісна, але потенційно небезпечна вірусна інфекція. Зазвичай починається з грипоподібного захворювання і збільшення лімфатичних вузлів, а потім прогресує до великої висипки на обличчі і тілі.

Мавпяча віспа знову виникла в Нігерії у 2017 році після більш ніж 40 річної відсутності зареєстрованих випадків. З того моменту 218 випадків було підтверджено в африканській країні і 8-у міжнародних мандрівників з Нігерії, включаючи випадок в Техасі в липні 2021 року і останній.