В Германии подтвердили первый случай заражения оспой обезьян

У пациента наблюдались характерные изменения кожи.

Издание не приводит подробностей, в каком регионе был выявлен случай заражения.

Из-за нескольких случаев заболевания обезьяньей оспой в других европейских странах Институт Роберта Коха (RKI) призвал к бдительности, особенно тех, кто возвращается из Западной Африки.

С начала мая в нескольких странах Европы и Северной Америки были зарегистрированы десятки предполагаемых и подтвержденных случаев заболевания обезьяньей оспой. После первых случаев заболевания в Великобритании, Испания, Португалия, Италия, Швеция и Франция, а также США и Канада также сообщили о подтвержденных случаях и подозрениях на заболевание.

Симптомы оспы обезьян у людей включают лихорадку, головную боль, боль в мышцах и сыпь, которая часто начинается на лице, а затем распространяется на другие части тела. Большинство людей оправляются от болезни в течение нескольких недель; летальный исход наблюдается редко.

Заболевание, распространенное в основном в Центральной и Западной Африке, передается при тесном контакте с инфицированными грызунами. Передача инфекции от человека к человеку редка и возможна только при тесном контакте, но может произойти при контакте с жидкостями тела или струпьями инфицированных людей, возможно также при половых контактах.