У Німеччині засудили сирійця, який вбив німця в Хемніці

Фото: заворушення в Хемніці (скріншот відео)

За вбивство жителя Німеччині сирійський мігрант отримав 9,5 років в'язниці

У Німеччині винесли вирок сирійському мігранту, який вбив місцевого чоловіка в місті Хемніц в 2018 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Повідомляється, що сирійця Алаа C. засудили до 9,5 років позбавлення волі за звинуваченням у нанесенні небезпечних тілесних ушкоджень і ненавмисному вбивстві 35-річного жителя Німеччини Даніеля Хілліга. Відповідне рішення 22 серпня ухвалив суд міста Дрезден.

Адвокати обвинуваченого просили визнати свого підзахисного невинним за відсутністю доказів. Сам Алаа С. також не визнав свою провину. При цьому зазначається, що сторона звинувачення просила для обвинуваченого 10 років в'язниці. Рішення може бути оскаржено у Федеральному суді.

Місцезнаходження іншого підозрюваного у справі, громадянина Іраку, поки невідомо. Він знаходиться в міжнародному розшуку.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що 26 серпня 2018 року у місті Хемніц сирієць Алаа C. разом з громадянином Іраку Фархадом Р. А. завдали під час сварки п'ять ножових ударів місцевому жителю. Від завданих поранень потерпілий помер на місці. Крім того, сирієць і іракець також поранили ударом ножа в спину ще одного учасника сварки - Димитрія М.

Зазначене вбивство спричинило масові акції протесту, які згодом переросли у заворушення і зіткнення між поліцією і мітингувальниками, деякі з яких висловлювали ксенофобські погляди. Згодом поліція Німеччини затримала шістьох осіб, підозрюваних у створенні вкрай правої бойової організації. Учасники угруповання також нападали на іноземців в Хемніці.