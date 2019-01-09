У Хемніці висунули обвинувачення підозрюваному у вбивстві німця сирійцю

Фото: безпорядки у Хемніці (скріншот відео)

Другий підозрюваний у справі, громадянин Іраку, досі перебуває у розшуку

Підозрюваному в убивстві громадянина Німеччини у серпні 2018 року в місті Хемніц сирійцеві Алаа С. висунуто обвинувачення. Про це повідомила прокуратури Хемніца, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Сирійця обвинувачують в убивстві, в замаху на вбивство та завдаванні небезпечних тілесних ушкоджень.

Зараз підозрюваний відбуває досудове ув'язнення, серед іншого його обвинувачують у тому, що 26 серпня 2018 року він разом із громадянином Іраку Фархадом Р. А., який досі перебуває у розшуку, завдав під час сварки п'ять ножових ударів 35-річному громадянину ФРН Даніелю Г. Від завданих поранень потерпілий помер на місці.

Крім того, сирієць та іракець також поранили ударом ножа в спину ще одного учасника сварки - Димитрія М.

Зазначається, що під час розслідування слідчі допитали загалом понад 100 свідків та провели експертизу окремих доказів.

Нагадаємо, зазначене вбивство спричинило масові акції протесту, котрі згодом переросли в безлади та зіткнення між поліцією й мітингарями, деякі з яких висловлювали ксенофобські погляди.

Згодом поліція Німеччини затримала шістьох осіб, підозрюваних у створенні вкрай правої бойової організації. Учасники угруповання також нападали на іноземців в Хемніці.